То, как бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады отработали по российскому танку Т-80, благодаря предварительной разведке местности над этой целью, осуществленной воинами 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко, пишет «НБН», ссылаясь на видео, размещенное в официальном Facebook-аккаунте главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

На захватывающем видеоролике, снятом украинский разведывательным БПЛА, отчетливо виден танк Т-80 оккупантов, беспечно стоящий в поле. Буквально через несколько секунд, по бронетехнике армии государства-террориста прилетает снаряд, выпущенный нашими артиллеристами. Финал очевиден — танк вспыхнул как свеча, и окутался клубами густого черного дыма.

Ранее мы писали о том, что Аксенов пожаловался на атаку БПЛА на стратегические объекты оккупантов.