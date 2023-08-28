Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом во время пресс-конференции заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что враг сейчас пытается отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали свои отряды с востока и юга. Однако генерал Сырский, командующий группировкой войск «Хортица», одновременно держит оборону на том направлении и контратакует у Бахмута. Вроде бы, по словам министра, россияне там немного продвигаются, однако если мы продвинемся на Бахмутском направлении, то тогда уже войска РФ попадут я «в котел».

Напоследок министр добавил, что ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, ранее мы писали о заявлении Резникова относительно мобилизации в Украине.