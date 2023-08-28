В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что у ВС РФ есть цели и объекты, которые они пытаются поразить и уничтожить. На этот раз захватчики нанесли удар по гражданскому объекту на Полтавщине, информирует «НБН».

По словам Игната, россияне используют во время каждого обстрела небольшое количество ракет, чтобы держать нашу страну и защитников в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

Полковник отметил, что такую тактику врага мы видели во время ударов по портам на Одесчине и в других регионах. Сейчас россияне взялись за продовольственный сектор, в прошлом году они атаковали энергосистему.

Таким образом страна-агрессор пытается уничтожить экономику Украины и влиять на психологическое состояние ее граждан.

Ранее Игнат рассказал, что еще нужно защитникам помимо истребителей, чтобы получить преимущество над оккупантами в небе.