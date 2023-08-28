Американские аналитики в своем отчете пишут, что рамках контрнаступления на юге и востоке армия Украины продвинулась еще дальше в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также и в западной части Запорожья, информирует «НБН».

По словам экспертов, сложно сказать, как будет развиваться следующий этап боевых действий на юге, поскольку состав оборонительных позиций российских войск, неясность в оснащении путинских оккупационных сил и их комплектования не позволяют сделать какие-либо прогнозы.

Страна-агрессор перебросила в район села Работино Запорожской области живую силу и значительное количество техники, чтобы удержать ряд оборонительных позиций, в которые проникают защитники.

В ISW добавили, что по этой причине неясно, смогут ли ВС РФ сохранить те преимущества, которые они уже имели. Однако аналитики не сомневаются в том, что следующий оборонительный рубеж оккупантов создаст серьезные проблемы для наступления украинских войск.

Отметим, что в понедельник, 28 августа, в оборонном ведомстве Украины подтвердили деоккупацию села Работино на Запорожье.