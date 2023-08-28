Разведка Великобритании отмечает, что с 2010 года россияне проводили военные учения по всей территории страны. Последние несколько лет они проходили на западе РФ, якобы из-за угрозы со стороны Североатлантического Альянс.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

В ведомстве напомнили, что крупнейшие со времен СССР учения «Запад-2021» оккупанты проводили совместно с Республикой Беларусь менее чем за полгода до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Британская разведка полагает, что в этом году Кремль отказался от проведения таких военных учений, поскольку армия Путина терпит поражение на фронте в Украине. Кроме того, у захватчиков недостаточно войск и техники.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов оценил возможность путинских оккупационных сил вести войну против нашей страны «на истощение».