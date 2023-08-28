Как пишет «НБН», о последствиях преступных действий россиян рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в ТГ-канале. В частности, по его словам, в результате нанесенного удара был поврежден промышленный объект, а также погибли люди.

Так, согласно словам Лунина, в результате атаки погибли два человека. Еще два были доставлены в медучреждение с незначительными повреждениями. О местонахождении еще двух человек пока что неизвестно. Соответственные службы продолжают поисковые работы и разбор завалов.

Также, по его словам, был разрушен полностью и производственный цех.

Насколько известно, ВС ВСУ проинформировали, что в общей сложности россияне ночью выпустили по Украине четыре ракеты «Калибр» и две управляемые Х-59. Украинским силам ПВО удалось сбить два «Калибра» и две Х-59.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке БПЛА по Москве.