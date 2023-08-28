Как информирует «НБН», об этом во время национального телемарафона заявила вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

Она сказала, что сегодня будет проведено заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области. Речь идет о Пологовском и Васильевском районах. Всего пять населенных пунктов. Нужно вывезти оттуда всего 54 ребенка.

Кроме того, согласно данным Ирины Верещук, обязательная эвакуации детей принудительным образом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Помимо того, по настоящее время в Донецкой облати остаются 89 детей, которых нужно вывезти в более безопасное место.

Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала, кому из ВПЛ перестанут начисляться выплаты.