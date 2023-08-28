Заместитель Буданова рассказал, что захватчики сейчас изучают наши энергообъекты, их уязвимые места, а также расположение систем противовоздушной обороны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Представитель военной разведки объяснил, что россияне изучат и проанализируют собранные данные, чтобы выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет и тактику для нанесения ударов.

При этом тактика и подход ВС РФ к атакам этой осенью будет зависеть ото того, насколько методически правильно они определят критические объекты для Украины.

По словам Скибицкого, враг может осуществить от одного до трех обстрелов одного объекта, чтобы полностью его уничтожить. Оккупанты могут наносить и массированные удары, используя ракеты и БПЛА.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов высказался о возможности РФ вести войну «на истощение».