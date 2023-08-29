Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Тарнавский пишет, что контрнаступление войск Украины на Таврическом направлении продолжается. Наши защитники в очередной раз откинули врага.

Командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский написал:

Мы имеем продвижение на Таврическом направлении. Мы откидаем врага.

Как известно, украинские артиллеристы на протяжении последних суток выполнили 1200 задач на Таврическом направлении. Силы обороны Украины уничтожили 327 оккупантов, из них 91 – летальные потери, а еще 235 – санитарные. Еще одного российского захватчика Вооруженные силы Украины взяли в плен.

Воины также уточнили, что ими было уничтожено также 34 единицы вражеской техники. В том числе, это 4 танка, 8 ББМ и РСЗО, три артиллерийские системы и минометы, шестнадцать единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Помимо того Силы обороны ликвидировали два склада с боеприпасами и три пункта управления захватчиков.

Примечательно, что Таврическое направление – это линия фронта от Запорожской области до Авдеевки.

Напомним, ранее мы уже неоднократно писали об успехах ВСУ на Таврическом направлении.