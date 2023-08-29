Военное партизанское движение «АТЕШ» сообщило, что каждый вечер в Мелитополе начинают работать крематории – россияне сжигают трупы ликвидированных оккупантов, которые считались без вести пропавшими, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что захватчики избавляются от тел путинских солдат, чтобы их родственники в России не получили «гробовые» выплаты. Партизаны отметили, что командование «второй армии мира» совершает преступления не только против украинцев, но и против соотечественников.

Отметим, что в Крыму «военкомы» сделали бизнес на телах «освободителей». СМИ рассказали, как работает прибыльная схема оккупантов.