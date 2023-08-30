Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 570 захватчиков, девять танков, восемь беспилотников, 17 ББМ врага.

Кроме того, было унитожено 26 артиллерийских систем, 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также пять единиц специальной техники.

К слову, общие боевые потери вражеских сил в Украине составили 262410 человек личного состава.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины подняли национальный флаг на левом берегу Днепра в Херсоне.