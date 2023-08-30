Как информирует «НБН», Гончаренко обнародовал пост следующего характера:

Курск, ты жив там? РДК рассказал о совместной спецоперации с военной контрразведкой Службы безопасности Украины. Бойцы прошли границу и ударили по военному объекту РФ бесилотниками.

При этом Гончаренко акцентирует внимание на том, что в энергетической сверхдержавы спокойно прошли приграничную территорию и нанесли удары. И все это происходит на второй год войны. Политик подчеркнул, что это огромный стыд для России.

Напоследок он добавил, что судя по всему участникам все понравилось, а потому стоит ожидать следующие операции.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил о том, что война переходит на территорию России.