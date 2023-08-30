Как информирует «НБН», свое мнение относительно этого Подоляк озвучил на собственной странице в социальной сети «Твиттер».

В частности, он убежден в том, что война перемещается на территорию Российской Федерации, и остановить это уже невозможно. Такой процесс, как он отметил, является следствием утраченной фронтовой составляющей врагом, который уже давно воюет только числом и только в обороне. В том числе, сейчас говорится и об отсутствии реальных систем управления силами в регионах, в частности и противовоздушной обороной.

Помимо того, Подоляк сделал заявление о том, сколько будет продолжаться война:

Итак, до того времени, пока президентом России остается Путин, война будет продолжаться, затягивая Российскую Федерацию все глубже и глубже в пучину хаоса.

Напомним, ранее мы уже писали о ночной атаке дронов на Псков.