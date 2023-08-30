В своем Telegram-канале генерал заявил, что во время ночной атаки были ликвидированы все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных дронов, которыми нанесли удар по нашей стране путинские оккупационные войска, информирует «НБН».

По словам военачальника, в небе над Украиной было зафиксировано 44 воздушных цели. 11 самолетов стратегической авиации ВС РФ Ту-95мс из Каспия и района Энгельса выпустили 28 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Также российские захватчики с южного (Приморско-Ахтарск) и северного направлений (Курск) нанесли удар 16 беспилотниками.

По словам Залужного, вражеские ракеты и БПЛА были ликвидированы в пределах Киевщины, Черкасчины, Одесчины и Николаевщины.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о жертвах среди жителей столицы во время ночного удара РФ по городу.