Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение городского головы Кличко в ТГ-канале, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, по предварительной информации, погибли два человека. Еще один получил повреждения.

Кличко добавил, что в Шевченковском районе столицы по еще одному вызову медики госпитализировали одну пострадавшую. Это девушка двадцати четырех лет. Она получила резаные раны от осколков стекла.

Немного позже городской голова добавил, что пожарно-спасательные службы продолжают работы на местах падения обломков. В том числе, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

Он также добавил, что два человека получили ранения и госпитализированы.

Еще позже в КГВА отметили, что ранения все же получили три человека.

Напомним, ранее в ISW рассказали об основной тактике, которую оккупанты используют при ракетных обстрелах Украина.