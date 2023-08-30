В эфире национального телемарафона замглавы Минобороны Украины рассказала, что ВСУ успешно продвигаются в районе Бахмута. В то же время российские захватчики в городе-крепости угодили в ловушку, информирует «НБН».

Представитель оборонного ведомства отметила, что путинские солдаты не могут полноценно передвигаться по Бахмуту и не могут выйти из него, благодаря движению защитников по южному флангу и их выходу на множество господствующих высот.

Есть успехи у защитников и в районе Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, там продолжаются бои. Ожесточенные сражения идут вблизи Марьинки и Авдеевки, где воюют очень сильные бригады армии Украины.

«Вторая армия мира» не может взять Марьинку почти год. ВС РФ пытаются взять Авдеевку в кольцо, не заходя в город, поскольку боятся погрязнуть в боях.

Ранее замминистра рассказала, как армия Путина пытается отвлечь внимание Сил обороны от Бахмутского направления.