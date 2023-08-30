О том, что небольшое падение отметок на термометрах, которое прогнозируется на ближайшие дни, будет весьма краткосрочным, и уже с 5-го сентября, украинцы ощутят на себе действие «африканской жары», пишет «НБН», ссылаясь на предупреждения замначальника отдела метеопрогнозов «Укргидрометцентра» Натальи Голени, опубликованное в «New Voice».

Уже с завтрашнего дня, в западной части Украины температура воздуха опустится до +18…+24 градусов по Цельсию, но в северных, центральных, и кое-где в южных регионах, похолодает не ранее 1-2 сентября, как в столице страны. При этом, в восточных и юго-восточных областях климатическая ситуация радикально не изменится в ближайшие дни — отметки на термометрах упадут на 2 градуса лишь с приходом 2-го и 3-го сентября.

В частности, в Киеве, снижение дневных температурных показателей будет проходить постепенно: 30-го августа — до +31, 31-го августа — до +28, с 1-го и 2-го сентября — не более +26 градусов по Цельсию.

После такого незначительного похолодания, с 5-го сентября температура опять станет повышаться — возможен приход воздушных масс африканского происхождения с юго-западного направления: в большинстве регионов страны «потеплеет» до +30 градусов по Цельсию, а на юге и востоке — в пределах +34…+36 градусов по Цельсию.

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