Летняя ягода содержит в себе множество ликопина, поэтому при поедании арбуза в большом количестве может возникнуть вздутие живота, диарея, рвота, газы, изжога и так далее, информирует «НБН» со ссылкой на Stylecraze.

Продукт также богат калием, который в больших количествах может спровоцировать нерегулярное сердцебиение, слабое давление, а в некоторых случаях и остановку сердца.

В арбузе содержится и немало сахара, поэтому его не рекомендуется есть при диабете. Кроме того, от ягоды лучше отказаться беременным, которых беспокоит гестационный диабет.

Продукт также может спровоцировать аллергическую реакцию, чаще она проявляется у людей, которые имеют аллергию на огурцы или морковь. Если после нескольких съеденных ломтиков арбуза у вас появилась головная боль, головокружение, сыпь на теле, зуд языка – это сигналы для исключения ягоды из рациона.

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