Как информирует «НБН», заявление об этом озвучил глава областной военной администрации Виталий Бунченко.

В частности, он поблагодарил за эффективную работу подразделения ПВО. Часть воздушных целей была уничтожена. Обломки ликвидированного БПЛА частично повредили объект инфраструктуры и полотно железной дороги.

Оперативно были ликвидированы очаги возгорания, которые возникли из-за атаки со стороны врага. А представители правоохранительных органов обследуют место происшествия.

Также он добавил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке РФ на Киев.