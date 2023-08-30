Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Залужный сообщил , что часть наших пилотов, которые проходят обучение на истребителях США F-16 в Дании уже прошла подготовку и готова приступить к летним тренировкам.

Так, Залужный рассказал, что он провел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания генералом Флеммингом Лентфером. Согласно словам последнего, часть наших соотечественников уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.

Помимо того Залужный проинформировал, что они с начальником Штаба обороны Дании достигли соглашения начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Напомним, ранее стало известно, почему Нидерланды отправят в Украину не все из обещанных истребителей F-16.