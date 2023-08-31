В своем Telegram-канале представитель оборонного ведомства рассказала, что в конце месяца вблизи населенного пункта Покровское на Запорожье в «зиндане» оказалось 50 «отказников» ВС РФ, информирует «НБН».

По словам Маляр, солдаты, которые не хотят идти на поле боя, удерживают в этой глубокой яме, выдавая мизерный паек пищи раз в сутки. Подобное наказание в «зинданах» захватчики применяют и в отношении местных жителей в оккупации. «Освободители» могут задерживать людей за нарушение комендантского часа и под любыми другими надуманными предлогами.

Как сообщалось, россияне начали возвращать украинцев в оккупацию, которых ранее «эвакуировали». В Центре национального сопротивления объяснили, зачем оккупанты вывозили наших граждан.