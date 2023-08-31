В интервью «Суспільне» представитель Воздушных сил спрогнозировал, что будет осенью с атаками армии Путина на нашу страну. По его мнению, российские захватчики во время ударов будут опираться на применение БПЛА, информирует «НБН».

Игнат объяснил, что россиянам быстрее и дешевле изготовить «Шахеды», чем крылатые или баллистические ракеты. По мнению полковника, ВС РФ попытаются «попасть повсюду», однако вопрос в том, хватит ли врагу средств.

Отметим, в Институте изучения войны считают, что осенью российские войска могут перейти к новой тактике нанесения ударов по Украине. Аналитики ISW указали на объекты, которые будут в приоритете для оккупантов.