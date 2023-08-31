В интервью журналистке Наталье Мосейчук глава украинской военной разведки скептически оценил возможность использования Беларусью ядерного оружия, переданного ей страной-агрессором, информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, несколько дней назад россияне доставили первые боеголовки на белорусскую территорию. До этого были проведены тренировки с ядерными имитаторами, по результатам которых в РФ пришли к выводу, что РБ не готова к эксплуатации такого вооружения.

Генерал считает, что использование ядерного оружия с белорусской территории – большая геополитическая игра, а также средство ядерного сдерживания и повышения ставок.

Напомним, экс-начальник Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил, зачем кремлевский диктатор Владимир Путин перемещает ядерное оружие в РБ.