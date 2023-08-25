В интервью изданию Оbozrevatel генерал заявил, что, перемещая российское ядерное оружие на территорию РБ, глава Кремля таким образом демонстрирует «особую позицию», информирует «НБН».

По словам Маломужа, таким шагом президент-агрессор говорит, что он решительно идет по намеченному курсу, будет перемещать ядерное вооружение, ставя под угрозу не только Украину, но и государства Североатлантического Альянса.

При этом бывший начальник Службы внешней разведки считает, что вероятность того, что Москва доведет дело до конца составляет 50%, реакция международного сообщества может остановить этот процесс.

Говоря об опасности применения ядерного оружия против Украины, генерал оценил ее как минимальную, а в отношении государств НАТО – как невозможную, поскольку Альянс непременно нанесет удар по России в ответ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о производстве украинского ядерного оружия.