После начала большой войны с Россией в гардеробе Зеленской стало меньше платьев и юбок. Первая леди начала носить классические костюмы, часто мужского кроя, сдержанной цветовой гаммы, информирует «НБН».

Стилистка, которая одевает первую леди, в интервью изданию Elle рассказала, что жена президента не случайно выбрала носить вместо платьев брючные костюмы темных и пастельных цветов.

По словам Каменской, костюмы – символ собранности, силы и готовности украинской женщины в момент борьбы нашей страны с оккупантами. Наряды первой леди – это не просто про одежду и стиль, это послание всему миру о несокрушимой позиции нашего государства.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, какой видит победу нашей страны в войне, назвав ее три основных составляющих.