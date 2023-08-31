Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В сообщении отмечается, что Овчинников является командиром разведывательного взвода разведроты 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

Когда Буча и район были в оккупации, российские захватчики периодически делали объезд близлежащих населенных пунктов с целью запугивания местного населения. Во время одного из таких «рейдов», что было в начале марта 2022-го, Овчинников отдал приказ стрелять на поражение по двух легковым транспортным средствам, которые двигались навстречу вражескому БМП. В легковушках находились украинские граждане, семья пытавшаяся выехать из Севериновки в Умань (Черкасская область).

Напомним, ранее мы уже писали о зверствах россиян на территории Украины.