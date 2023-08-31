В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» высказалась о ночных взрывах на временно оккупированном полуострове, отметив, что информация о работе защитников в Крыму требует уточнения, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, пока в ВСУ «наблюдают и нескрываемо радуются». Она напомнила, что в Крыму расположено большое количество запасов путинских оккупационных сил, в частности, ЧВ РФ. Эти объекты захватчиков – законные цели для удара.

Глава пресс-центра рассказала, что «освободители» пытаются защитить затопленными баржами мост в Керченском проливе. Спикер ОК «Юг» отметила, что это «успокаивающая» стратегия россиян, которые, защищаясь с моря, должны наблюдать еще и за воздухом.

Гуменюк отметила, что «когда нервничают, руки должны быть чем-то заняты», поэтому оккупанты в панике начали таким образом дополнительно «укреплять» оборону конструкции.

Как сообщалось, в ночь на 30 августа ПВО страны-агрессора пришлось отражать одну из самых больших атак беспилотников на территорию РФ, БПЛА нанесли удар и по Крыму.