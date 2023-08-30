Ночью силам ПВО РФ пришлось отражать одну из самых больших с начала полномасштабного вторжения в Украину атак БПЛА на территорию государства-террориста, информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Сначала 20 беспилотников прилетели в аэропорт Пскова, где базируются военные и гражданские самолеты. В результате удара произошел пожар, четыре военно-транспортных Ил-76 получили повреждения. Огонь разгорелся и на территории 2-й бригады спецназовцев ГРУ рядом с аэродромом.

Позже появились сообщения о «хлопках» в Брянске и Туле, в оборонном ведомстве РФ заявили о ликвидации 3 дронов над Брянской и 1 БПЛА над Орловской областью. В Сети пишут, что один из беспилотников упал на территорию завода «Кремный ЭЛ», который является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в стране-агрессоре.

Также появилась информация о сбитых дронах над Калужской и Рязанской областями. Традиционно БПЛА атаковали столицу государства-террориста и Подмосковье. Вблизи города ПВО сбила беспилотник, а московские аэропорты всю ночь то закрывались, то вновь начинали работу.

На атаку дронов с моря жаловались и «власти» временно захваченного Крымского полуострова.

Отметим, что этой ночью армия Путина атаковала дронами-камикадзе Житомирщину. Начальник ОВА сообщил о последствиях вражеского удара.