В интервью журналистке Наталье Мосейчук Буданов высказался о публикации в издании Times, где сказано о том, что ЦРУ сдерживало нашу разведку от ударов по территории страны-агрессора, а также что амбиции украинского ведомства беспокоят некоторые государства на Западе, информирует «НБН».

Мосейчук отметила, что врагу может не понравиться активность ГУР МОУ и партнерам Киева тоже, на что генерал заверил, что он «переживет и то, и другое».

Говоря об информации в западном СМИ, начальник ГУР призвал не лезть в жизнь спецслужб, добавив, что он не услышал правды об опубликованном Times.

Также в интервью глава разведки объяснил, почему после победы Украины в войне забыть о стране-агрессоре не получится.