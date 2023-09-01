Издание Politico сообщает, что группа из 200 украинских военных завершила обучение на американских танках М1 Abrams. В США надеются, что эти боевые машины помогут ВСУ прорвать укрепленную оборону путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на представителя американского оборонного ведомства и другой источник, пишут, что Вашингтон намерен ускорить отправку танков, поэтому Киев должен уже в середине сентября получить первые 10 из 31 обещанной боевой машины.

Отметим, что Украина также получит от западных союзников американские истребители F-16. Глава государства Владимир Зеленский рассказал, сколько таких боевых самолетов необходимо нашим войскам, чтобы доминировать в воздушном пространстве над российскими оккупантами.