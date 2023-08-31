В интервью португальскому телеканалу RTP лидер украинцев сообщил, что к началу следующего года должны быть готовы 60 обещанных Киеву F-16, однако нашим войскам нужна еще сотня таких боевых самолетов, информирует «НБН».

По словам президента, если наша армия получит 160 американских истребителей, путинские оккупационные силы не смогут доминировать в воздушном пространстве.

Зеленский отметил, что сейчас войска государства-террориста имеют абсолютное преимущество в небе, добавив, что помощь в предоставлении украинцам боевой авиации прибыла позже, чем он хотел.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о подготовке украинских летчиков на F-16.