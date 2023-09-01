В комментарии изданию Newsweek Ходжес заявил, что Крым – решающая территория в российско-украинской войне. Генерал подчеркнул, что Украина не будет в безопасности, пока не освободит полуостров от российских захватчиков, информирует «НБН».

Сейчас ВС РФ наносят удары авиацией и флотом из Крыма по всем украинским морским портам. Если Киев не восстановит контроль над полуостровом, страна не сможет восстановить свою экономику, поскольку россияне будут мешать кораблям, которые следуют в Николаев, Херсон или Одессу. Будут страдать от страны-агрессора и порты в Мариуполе и Бердянске, так как захватчики будут продолжать перекрывать Азовское море от Крыма.

Экс-командующий армией США в Европе раскритиковал тех, кто призывает украинцев отдать полуостров государству-террористу «ради мира». Он объяснил сторонникам территориальных уступок РФ, что Кремль не будет удовлетворен этим, а также вряд ли будет выполнять какие-либо договоренности.

Ходжес добавил, что незаконно построенный мост в Керченском проливе должен быть разрушен и это изменит правила игры для Крыма, ведь после этого полуостров будет изолирован, став непригодным для действий ВМФ и ВВС РФ.

Ранее генерал объяснил, почему контрнаступление ВСУ проходит медленно.