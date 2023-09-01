В интервью «Радио Свобода» омбудсмен сообщил, что на сегодня россияне насильно удерживают на территории государства-террориста около 25 000 украинских гражданских пленных, информирует «НБН».

Лубинец рассказал, что все пленные, которых захватил враг, делятся на три категории – военные, дети и гражданские лица. По его словам, тяжелее всего возвращать домой именно гражданских заложников из-за отсутствия международных конвенций и процедуры обмена, которая существует для военнослужащих.

Уполномоченный ВРУ по правам человека добавил, что у других стран нет такого желания включаться в процесс обмена гражданских лиц, как, например, в возвращение из России украинских детей.

Ранее в ГУР МОУ рассказали о работе и зарплатах пленных российских захватчиков, которые находятся в лагерях.