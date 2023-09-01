Дикий в эфире «24 канала» рассказал, что на юге «освободители» укрепили свои позиции, выстелив мозаикой минные поля перед ВСУ. Защитники прорвали первую линию обороны ВС РФ, вторая линия, в отличие от нее, имеет множество проходов, которые нужно находить либо обезвреживать боеприпасы для возможности продвижения, информирует «НБН».

По словам экс-командира роты батальона «Айдар», украинские бойцы «вгрызлись» во вторую линию обороны россиян, бои в районе Работино – бои фактически внутри нее.

Далее, как прогнозирует Дикий, начнется сражение за Токмак Запорожской области. Если ВСУ деоккупируют город, можно будет говорить о прорыве второй линии обороны захватчиков. В этом случае у россиян мало шансов удержать Бердянск и Мелитополь.

Напомним, в Институте изучения войны рассказали, что может замедлить продвижение украинских войск на юге.