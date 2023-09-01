Во временно оккупированном Крыму россияне начали усиливать защиту моста, незаконно построенного в Керченском проливе. Британская разведка отмечает, что это узкое водное пространство очень важно для обеспечения ВС РФ на юге Украины, поэтому оккупанты сильно зависят от паромов и Крымского моста в вопросе военных поставок.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете сказано, что захватчики пытаются защитить конструкцию от новых атак с помощью ряда средств пассивной защиты – подводных барьеров, генераторов дыма, и активной защиты – систем ПВО.

Россияне создали подводный барьер с затопленных кораблей и бонов для сдерживания атак морских дронов на мост в Керченском проливе.

Отметим, что спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк назвала такую активность оккупантов вблизи Крымского моста «успокоительной» стратегией.