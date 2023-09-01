О том, что трудовой рынок перенасыщен профессионалами, желающими работать только удаленно — копирайтерами, SMM-менеджерами, программистами и прочими IT-специалистами, и это вызвано достаточно нелегкими временами в Украине, а также существованием определенных рисков, и потому заметен немалый дефицит кадров в отдельных сферах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную директором департамента коммуникаций портала Work.UA Максима Пилипенко, и опубликованную «Суспільним».

По словам Пилипенко, Украина нуждается во врачах, подобных медицинских специалистах, не исключая даже бизнес-аналитиков и маркетологов. Также, в прифронтовых регионах увеличилось количество предложений работы (в пределах от 40 до 60 процентов), в центре — трудовой рынок полностью восстановился, а в западных областях — подрос более чем на 150 процентов. Но есть некоторые особенности: женщин среди соискателей трудоустройства гораздо больше, чем мужчин — на 57 процентов, а работу наиболее часто ищут граждане в возрасте до 25 лет.

Ранее мы писали о том, какие оклады могут предложить украинцам в государственной сфере.