Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в ТГ-канале, вражеские силы выпустили по району управляемые авиационные бомбы. Они попали по частным домам Одрадокаменки, что в Бериславском районе.

В результате обстрела, который осуществили вражеские силы погиб 43-летний местный житель. Он получил ранения, оказавшиеся несовместными с жизнью.

Также Прокудин дал знать, что еще один человек был госпитализирован. Его состояние тяжелое. Медики в настоящее время делают все для того, чтобы он остался жив.

Помимо прочего известно, что пострадал также и 57-летний мужчина, получивший множество осколочных ранений.

В результате ударов со стороны вражеских сил повреждения также получил целый ряд домов в селе.

Напомним, ранее мы уже публиковали кадры ударов РСЗО HIMARS по артиллерии РФ в Херсонской области.