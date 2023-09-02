Как информирует «НБН», целый ряд ТГ-каналов Украины со ссылкой на «Радио Свобода» поспешил сообщить о том, что Игорю Коломойскому была судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. При этом олигарх имеет альтернативу внести залог в размере более 509 миллионов гривен.

Как известно, сам суд проходил в здании Шевченковского райсуда Киева. Заседание проходило закрытом режиме, а журналистов должны были пустить только на оглашение постановления Фемиды.

Напомним, ранее Коломойский сделал заявление о судьбе «ПриватБанка».