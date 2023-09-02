Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении адвокатов бизнесмена.

Итак, отвечая на вопрос журналистов о том, намерен ли Коломойский вносить залог, который был определен судьей, правозащитники олигарха отметили, что «залог никто вносить не собирается».

Адвокаты пояснили, что, по их мнению, судебный процесс был с целым рядом нарушений, а им лично никто не предоставил времени на сбор материалов по делу. Как следствие, они готовятся подавать апелляцию.

В это же время они добавили, что Игорь Коломойский имеет заболевания, о которых при рассмотрении дела судом не было упомянуто. Однако чем именно олигарх болен, его правозащитники не уточнили.

Напомним, ранее мы уже писали о решении суда арестовать Коломойского на два месяца с правом внесения залога в более чем 500 миллионов гривен.