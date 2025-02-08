Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное руководителем Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андреем Коваленко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», за публикацию фото- и видеоматериалов с мест «прилетов», в Украине предусматривается несение уголовной ответственности.

Исходя из слов Коваленко, такая ответственность затрагивает, в первую очередь, непосредственное распространение видео с последствиями ударов РФ, а также касается съемки мест дислокации Сил обороны Украины, — «есть уголовная статья, а человек может получить реальный срок, и сесть на много лет в тюрьму».

Таким образом, гражданам, «которые расслабились» по мнению Коваленко, следует помнить о наступлении ответственности: СБУ, при возникновении определенной ситуации, например, волны публикаций, может снова оперативно сработать, и, соответственно, «видеоблогеры», которые забыли об ограничениях, получат реальные статьи, согласно приговору суда.

Коваленко резюмировал:

Потом в тюрьме трудно будет это делать [снимать видео].

Ранее мы писали о том, как Коваленко реагировал на заявления Пескова о «нелегитимности» Зеленского.