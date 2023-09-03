Как информирует «НБН», об этом рассказал руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, согласно его словам, последствиями российского обстрела, который произошел вечером в воскресенье, 3 сентября, погиб один местный житель и еще четыре человека получили ранения.

Согласно обнародованной Прокудиным информации, приблизительно в 18 часов Россия нанесла свои очередные удары ракетами по вышеупомянутой территории, а точнее – по Белозерке. Целью для россиян на этот раз стали жилые дома. В результате пострадала семья.

К сожалению, в результате ударов РФ погиб 35-летний мужчина. Его 36-летняя супруга и 9-летняя дочь получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, травмы лица получил еще один 37-летний житель.

Согласно озвученной Прокудиным информации, Россия также ударила и по микрорайону Корабел в Херсоне. Последствиями этого удара стало ранение 77-летнего херсонца.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Игнат пркомментировал удары РФ по Одесской областии.