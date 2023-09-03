О том, что подобные инновации должны заработать с 1-го января следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как заявил глава правительства, ожидается расширение фактора влияния должностного оклада и ликвидация вероятных злоупотреблений при расчете доплат и премиальных надбавок чиновников. По словам Шмыгаля, надлежащий проект закона сейчас ждет 2-го чтения в Верховной Раде Украины. Кроме того, проектом «Госбюджета-2024» станет учитываться указанный «обновленный подход». Помимо этого, предлагается устанавливать зарплаты для госслужащих, исключительно основываясь на классификации должностей.

Шмыгаль подчеркнул:

Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций. А также справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих.

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