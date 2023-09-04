Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию ТГ-канала Baza, крушение боевого средства авиации РФ произошло еще в пятницу, первого сентября. Однако о самом ЧП стало известно только сейчас.

В сообщении говорится, что по предварительным данным, двум пилотам, которые управляли российской «вертушкой», спаслись.

Дословно из обнародованного сообщения:

Согласно данным, озвученным источниками ресурса Baza в спасательных службах, вертолет упал утром, первого сентября в акватории Азовского моря. Это произошло примерно в 1,5 километрах от береговой линии.

Причиной падения боевого вертолета, опять-таки по предварительной информации, стали сложные метеорологические условия. В частности, в районе был сильный туман.

В момент аварии на борту российского вертолета «Аллигатор» были два члена. Благодаря спасательной операции, они были успешно эвакуированы.

Напомним, ранее мы уже писали о падении самолета на территории России.