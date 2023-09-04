Как информирует «НБН», Гуменюк подчеркнула, что ВСУ повредили мосты таким образом, что они не могут быть приведены в полную мощность. Таким образом, ВСУ создали оккупационным силам РФ существенные логистические проблемы.

Так, согласно ее словам, в настоящее время российско-оккупационные силы в основном используют трассу М-17, которая проходит по территории Херсонской области и Автономной республики Крым.

Дословно из заявления Гуменюк:

Главные мосты, которые были повреждены и являются основой вражеским транспортно-логистических маршрутов, не могут быть приведены в полную мощность.

Наталия Гуменюк также пояснила, что в результате повреждений мостов оккупационным силам весьма тяжело переправлять военную технику, боеприпасы и вооружение. Мосты они сейчас могут использовать разве что для переброски личного состава.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Наталия Гуменюк прокомментировала поднятие флага Украины на левом берегу Херсонской области.