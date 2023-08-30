О том, что подобная демонстрация флага Украины над этим небольшим поселением, пока еще находящимся в так называемой «серой зоне» — важный символический шаг, который должен изменить настроения местных жителей, переживающих оккупацию, в лучшую сторону, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра командования Сил Обороны «Юг» Натальи Гуменюк, опубликованное «24-каналом».

По словам Гуменюк, сообщать относительно существенных успехов на Левобережье Днепра еще рано, но поднятие флага является безусловной «акцией поддержки для людей, находящихся на оккупированных территориях». В частности, у путинской армии на этом участке фронта наблюдается «агония», вызванная заранее анонсированными псевдовыборами: захватчики намерены в очередной раз провозгласить «недавно присоединенные земли» своей собственностью, и потому местным жителям, находящимся под оккупацией, «очень нужна поддержка для того, чтобы они понимали, что Силы Обороны находятся рядом и делают свою работу».

Ранее мы писали о том, что во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области взорвали предвыборный региональный штаб партии «Единая Россия».