Как информирует «НБН», об этом сообщили Воздушные силы, а также глава ОВА Олег Кипер.
Так, в Воздушных силах предупредили о применении врагом ударных беспилотников. В том числе, атака происходила на Измаильский район, Килийский районы и Приморское.
Дословно из заявления Кипера:
Измаильский район, хочу отметить, всем нужно находиться в безопасных местах.
Также городской голова призвал не снимать на камеру и не выкладывать в Сеть результаты работ ПВО.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что БПЛА атаковали псковский аэродром в России.