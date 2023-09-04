Как информирует «НБН», об этом сообщили Воздушные силы, а также глава ОВА Олег Кипер.

Так, в Воздушных силах предупредили о применении врагом ударных беспилотников. В том числе, атака происходила на Измаильский район, Килийский районы и Приморское.

Дословно из заявления Кипера:

Измаильский район, хочу отметить, всем нужно находиться в безопасных местах.

Также городской голова призвал не снимать на камеру и не выкладывать в Сеть результаты работ ПВО.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что БПЛА атаковали псковский аэродром в России.