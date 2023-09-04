В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ рассказали подробности ночного удара армии Путина беспилотниками по нашей стране. В ведомстве сообщили, что ВС РФ запускали ударные дроны с южного (мыс Чауда, Крым) и юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, РФ), информирует «НБН».

В сообщении сказано, что российские войска запустили этой ночью всего 32 БПЛА, которыми атаковали Днепропетровскую и Одесскую области. Из них 23 «Шахеда» уничтожила украинская ПВО, применяя зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и истребительную авиацию.

Напомним, что руководители Николаевской и Днепропетровской ОВА сообщили о последствиях вражеских ударов дронами-камикадзе в регионах.