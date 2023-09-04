Как информирует «НБН», о последствиях вражеских ударов рассказали глава Николаевской и Днепропетровской ОВА Виталий Ким и Сергей Лысак соответственно в телеграм.

Лысак отметил, что утро началось с атаки вражескими БПЛА. Согласно его словам, защитники из ПвК «Восток» уничтожили шесть БПЛА в небе над Днепропетровской областью. При этом руководитель ОВА добавил, что есть также и попадание по объекту инфраструктуры в Днепровском районе. В результате удара начался пожар. Последствия уточняются. Однако, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о сбитом вражеском дроне в области. Это произошло в 01:43.

Согласно заявлению главы региона, противовоздушная оборона уничтожила разведывательный БПЛА России неустановленного типа.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ по Одесской области.