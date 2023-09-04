В интервью для фильма «Сбитые летчики России» генерал рассказал, что в начале полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ получили предупреждение об атаке россиян и успели передислоцироваться, информирует «НБН».

По словам главы ГУР МОУ, путинские оккупационные силы в начале полномасштабного вторжения смогли поразить всего 20% из всего списка объектов, которые хотели уничтожить. Именно это помешало захватчикам получить полное доминирование в небе.

Начальник военной разведки добавил, что также свело на нет доминирование ВС РФ в классах самолетов и количестве авиации то, что они не смогли уничтожить большую часть наших систем ПВО.

Напомним, в интервью СМИ Буданов назвал имена генералов армии страны-агрессора, которые не поддерживали решение Кремля о большой войне с Украиной.