В KSE сообщили, что компании, которые чаще всего передавали комплектующие россиянам для оружия и техники, находятся в США, Япония, ФРГ, Швейцария, Тайвань, Нидерланды и КНР, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

При этом, как отмечают в Киевской школе экономики, американские производители ушли вперед с большим отрывом: из проанализированных 1057 компонентов более 700 страна-агрессор получила из США.

Отметим, что ранее после одной из атак россиян на Николаевщину руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак показал беспилотники, в которых нашли детали иностранного производства. Чиновник рассказал, как лишить РФ возможности получать компоненты для оружия из других государств.